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В харьковском экопарке поселились экзотические птицы (видео)

Общество 22:29   03.09.2023
Оксана Горун
В харьковском экопарке поселились экзотические птицы (видео) Фото: скриншот

Коллекцию в экопарке пополнили курицы-бентамки, которых заведение получило в дар от неравнодушных граждан.

«Зооколлекция пополняется не только нашими усилиями, но и благодаря неравнодушным жителям Харькова и Харьковской области и всей Украины», — отметила представительница харьковского экопарка в видео, опубликованном в facebook.

На сей раз экопарк получил в дар декоративных куриц — бентамок.

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«Три представителя карликовой породы кур бентамка, происходящей из Юго-Восточной Азии, поселились в Долине альпака. Бентамки поделили вольер с павлинами», — сообщили в экопарке.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 22:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллекцию в экопарке пополнили курицы-бентамки, которых заведение получило в дар от неравнодушных граждан".