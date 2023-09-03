В харьковском экопарке поселились экзотические птицы (видео)
Фото: скриншот
Коллекцию в экопарке пополнили курицы-бентамки, которых заведение получило в дар от неравнодушных граждан.
«Зооколлекция пополняется не только нашими усилиями, но и благодаря неравнодушным жителям Харькова и Харьковской области и всей Украины», — отметила представительница харьковского экопарка в видео, опубликованном в facebook.
На сей раз экопарк получил в дар декоративных куриц — бентамок.
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«Три представителя карликовой породы кур бентамка, происходящей из Юго-Восточной Азии, поселились в Долине альпака. Бентамки поделили вольер с павлинами», — сообщили в экопарке.
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 22:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллекцию в экопарке пополнили курицы-бентамки, которых заведение получило в дар от неравнодушных граждан".