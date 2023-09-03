В харьковском экопарке поселились экзотические птицы (видео)

Коллекцию в экопарке пополнили курицы-бентамки, которых заведение получило в дар от неравнодушных граждан.

«Зооколлекция пополняется не только нашими усилиями, но и благодаря неравнодушным жителям Харькова и Харьковской области и всей Украины», — отметила представительница харьковского экопарка в видео, опубликованном в facebook.

На сей раз экопарк получил в дар декоративных куриц — бентамок.

«Три представителя карликовой породы кур бентамка, происходящей из Юго-Восточной Азии, поселились в Долине альпака. Бентамки поделили вольер с павлинами», — сообщили в экопарке.