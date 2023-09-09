В районе Балаклеи на Харьковщине могут греметь взрывы
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
На территории Балаклейской громады Харьковской области утром 9 сентября могут греметь взрывы. Жителей призывают не паниковать: саперы проводят разминирование.
«Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — пишет Балаклейская городская военная администрация.
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 09:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Балаклейской громады Харьковской области утром 9 сентября могут греметь взрывы. Жителей призывают не паниковать: саперы проводят разминирование.".