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В районе Балаклеи на Харьковщине могут греметь взрывы

Общество 09:49   09.09.2023
Елена Нагорная
В районе Балаклеи на Харьковщине могут греметь взрывы Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На территории Балаклейской громады Харьковской области утром 9 сентября могут греметь взрывы. Жителей призывают не паниковать: саперы проводят разминирование.

«Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — пишет Балаклейская городская военная администрация.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 09:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Балаклейской громады Харьковской области утром 9 сентября могут греметь взрывы. Жителей призывают не паниковать: саперы проводят разминирование.".