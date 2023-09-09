У районі Балаклії на Харківщині можуть гриміти вибухи
На території Балаклійської громади Харківської області вранці 9 вересня можуть лунати вибухи. Мешканців закликають не панікувати: сапери проводять розмінування.
“Жителів закликаємо зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки”, – пише Балаклійська міська військова адміністрація.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 09:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Балаклійської громади Харківської області вранці 9 вересня можуть лунати вибухи. Мешканців закликають не панікувати: сапери проводять розмінування.".