На Харьковщине в горящем доме нашли тело погибшего мужчины – ГСЧС
На одном из пожаров в поселке Бабаи, не связанном с военными действиями, спасатели обнаружили тело погибшего 84-летнего владельца горящего дома.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Событие произошло в 10:00 в частном жилом доме. Горели домашние принадлежности и мебель на площади 10 кв. м. Огонь локализован в 10:31 и ликвидирован в 11:56 силами харьковских и луганских пожарных», — отметили спасатели.
Также, по данным ГСЧС, за сутки в области в результате вражеских обстрелов произошло два пожара.
Один из них произошел около 10 утра после мощного артудара по селу Великая Шапковка в Купянском рацоне. Горел сухостой на открытой местности на площади 1000 кв. Пожар ликвидировали в 11:15.
Другой – в 21:40 в городе Купянск.
«На этот раз загорелся простенок жилого дома и трава возле него на площади 5 кв. м. Огонь сразу бросились тушить местные жители и на момент прибытия пожарных успели потушить его. Бойцы ГСЧС проверили место пожара, чтобы сделать невозможным повторное возгорание», — добавили в ГСЧС.
Читайте также: РФ ударила авиабомбой по Харьковщине, повреждено агропредприятие – Синегубов
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине в горящем доме нашли тело погибшего мужчины – ГСЧС»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 10:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На одном из пожаров в поселке Бабаи, не связанном с военными действиями, спасатели обнаружили тело погибшего 84-летнего владельца горящего дома.".