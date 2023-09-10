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На Харьковщине в горящем доме нашли тело погибшего мужчины – ГСЧС

Общество 10:28   10.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине в горящем доме нашли тело погибшего мужчины – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На одном из пожаров в поселке Бабаи, не связанном с военными действиями, спасатели обнаружили тело погибшего 84-летнего владельца горящего дома.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Событие произошло в 10:00 в частном жилом доме. Горели домашние принадлежности и мебель на площади 10 кв. м. Огонь локализован в 10:31 и ликвидирован в 11:56 силами харьковских и луганских пожарных», — отметили спасатели.

Также, по данным ГСЧС, за сутки в области в результате вражеских обстрелов произошло два пожара.

Один из них произошел около 10 утра после мощного артудара по селу Великая Шапковка в Купянском рацоне. Горел сухостой на открытой местности на площади 1000 кв. Пожар ликвидировали в 11:15.

Другой – в 21:40 в городе Купянск.

«На этот раз загорелся простенок жилого дома и трава возле него на площади 5 кв. м. Огонь сразу бросились тушить местные жители и на момент прибытия пожарных успели потушить его. Бойцы ГСЧС проверили место пожара, чтобы сделать невозможным повторное возгорание», — добавили в ГСЧС.

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Автор: Виктория Яковенко
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10.09.2023, 10:28

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 10:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На одном из пожаров в поселке Бабаи, не связанном с военными действиями, спасатели обнаружили тело погибшего 84-летнего владельца горящего дома.".