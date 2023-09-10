На Харківщині в палаючому домі знайшли тіло загиблого чоловіка – ДСНС
На одній з пожеж в селищі Бабаї, що не пов’язана з військовими діями, рятувальники виявили тіло загиблого 84-річного власника будинку, що горів.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Подія трапилась о 10:00 у приватному житловому будинку. Горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв.м. Вогонь локалізований о 10:31 та ліквідований об 11:56 силами харківських та луганських вогнеборців», – зазначили рятувальники.
Також, за даними ДСНС, за добу в області внаслідок ворожих обстрілів сталося дві пожежі.
Одна з них сталася близько 10-ї ранку після потужного артудару по селу Велика Шапківка Куп’янського району. Горів сухостій на відкритій місцевості на площі 1000 кв.м. Пожежу ліквідували об 11:15.
Інша – о 21:40 в місті Куп’янськ.
«Цього разу зайнявся простінок житлового будинку та трава коло нього на площі 5 кв.м. Вогонь відразу кинулись гасити місцеві мешканці і на момент прибуття вогнеборців встигли загасити його. Бійці ДСНС перевірили місце пожежі, щоб унеможливити повторне загоряння», – додали в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 10:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На одній з пожеж в селищі Бабаї, що не пов’язана з військовими діями, рятувальники виявили тіло загиблого 84-річного власника будинку, що горів.".