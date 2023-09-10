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«Первая неделя прошла хорошо» — Терехов об обучении в метро-школе Харькова

Общество 10:13   10.09.2023
Виктория Яковенко
«Первая неделя прошла хорошо» — Терехов об обучении в метро-школе Харькова

В харьковском метрополитене прошла первая неделя обучения школьников. В подземке открывали 60 классов, сейчас уже набраны – 62.

Об этом сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Первая неделя прошла очень хорошо. У нас есть определенные результаты и есть те семьи, которые хотят еще привести детей в метрополитен, чтобы они учились. На сегодня учатся в метрополитене более тысячи школьников. Мы оборудовали 5 станций метрополитена, сейчас такая работа еще продолжается, потому что мы пользуемся спросом на это обучение и мы открывали 60 классов, сейчас уже набраны 62 класса. И такая работа продолжается», – отметил мэр.

Терехов добавил, что до станций метро 400 школьников добираются самостоятельно, 600 учеников – школьными автобусами.

Всего в Харькове учатся 112 тысяч школьников.

«50% из них находятся либо за границей, либо в других областях нашей страны. Но те 50% наших школьников имеют возможность учиться в Харькове. Сегодня все школы Харькова работают в режиме онлайн, это связано с военными обстоятельствами», — сказал мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском метрополитене прошла первая неделя обучения школьников. В подземке открывали 60 классов, сейчас уже набраны – 62.".