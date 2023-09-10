«Перший тиждень пройшов добре» – Терехов про навчання у метро-школі Харкова

У харківському метрополітені пройшов перший тиждень навчання школярів. У підземці відкривали 60 класів, зараз вже набрані – 62.

Про це повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Перший тиждень пройшов дуже добре. Ми маємо певні результати і вже є ті родини, які хочуть ще привести дітей у метрополітен, щоб вони навчалися. На сьогодні навчаються у метрополітені більш ніж тисяча школярів. Ми обладнали 5 станцій метрополітену, зараз така робота ще продовжується, бо ми маємо попит на це навчання і ми відкривали 60 класів, зараз вже набрані 62 класи. І така робота продовжується», – зазначив мер.

Терехов додав, що до станцій метро 400 школярів добираються самостійно, 600 учнів – шкільними автобусами.

Загалом у Харкові навчаються 112 тисяч учнів.

«50% з них перебувають чи то за кордоном, чи то у інших областях нашої держави. Але ті 50% наших школярів вони мають змогу навчатися у Харкові. Сьогодні всі школи Харкова працюють в режимі онлайн, це пов’язано з військовими обставинами», – сказв мер.