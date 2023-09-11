На Харьковщине работают саперы: где будут слышны взрывы сегодня
11 сентября разминирование проводится в Харьковском районе.
«С 14:00 до 14:30 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов в селе Борщевая», — сообщили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 сентября разминирование проводится в Харьковском районе.".