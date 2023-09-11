На Харківщині працюють сапери: де буде чутно вибухи сьогодні
11 вересня розмінування проводиться в Харківському районі.
«З 14:00 до 14:30 заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у селі Борщова», – повідомили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 вересня розмінування проводиться в Харківському районі.".