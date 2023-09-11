В Харькове коммунальщики проверили готовность техники
В КП «Харьковблагоустройство» проверили готовность автотракторной техники, которая будет использоваться для уборки листьев и снега на придомовых территориях.
По результатам проверки, вся техника готова к работе. Для этого механизаторы, инженерная служба и руководители филиалов провели ремонт технического парка КП.
«Выполнили обслуживание двигателей и ходовой части, заменили изношенные запчасти. Материально-техническая база предприятия позволяет обеспечить нормальное состояние тротуаров осенью и зимой и безопасное передвижение по дворам жителей города в случае снегопада или гололеда», — отметил директор КП «Харьковблагоустройство» Валерий Белокудря.
Также он подчеркнул, что в условиях военного положения город продолжает финансировать КП для приобретения необходимой техники, оборудования, соли, песка, зимней одежды и инвентаря. По его словам, это обеспечит своевременную и качественную уборку листьев, снега и льда.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 20:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковблагоустройство» проверили готовность автотракторной техники, которая будет использоваться для уборки листьев и снега на придомовых территориях.".