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В Харькове коммунальщики проверили готовность техники

Общество 20:45   11.09.2023
Оксана Якушко

В КП «Харьковблагоустройство» проверили готовность автотракторной техники, которая будет использоваться для уборки листьев и снега на придомовых территориях.

По результатам проверки, вся техника готова к работе. Для этого механизаторы, инженерная служба и руководители филиалов провели ремонт технического парка КП.

«Выполнили обслуживание двигателей и ходовой части, заменили изношенные запчасти. Материально-техническая база предприятия позволяет обеспечить нормальное состояние тротуаров осенью и зимой и безопасное передвижение по дворам жителей города в случае снегопада или гололеда», — отметил директор КП «Харьковблагоустройство» Валерий Белокудря.

Также он подчеркнул, что в условиях военного положения город продолжает финансировать КП для приобретения необходимой техники, оборудования, соли, песка, зимней одежды и инвентаря. По его словам, это обеспечит своевременную и качественную уборку листьев, снега и льда.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 20:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковблагоустройство» проверили готовность автотракторной техники, которая будет использоваться для уборки листьев и снега на придомовых территориях.".