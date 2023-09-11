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У Харкові комунальники перевірили готовність техніки

Суспільство 20:45   11.09.2023
Оксана Якушко

У КП «Харківблагоустрій» перевірили готовність автотракторної техніки, яка буде використовуватися для прибирання листя та снігу на прибудинкових територіях.

За результатами перевірки, вся техніка готова до роботи. Для цього механізатори, інженерна служба та керівники філій провели ремонт технічного парку КП.

«Виконали обслуговування двигунів та ходової частини, замінили зношені запчастини. Матеріально-технічна база підприємства дозволяє забезпечити нормальний стан тротуарів восени та взимку та безпечне пересування дворами мешканців міста у випадку снігопаду чи ожеледиці», – зазначив директор КП «Харківблагоустрій» Валерій Білокудря.

Також він наголосив, що в умовах воєнного стану місто продовжує фінансувати КП для придбання необхідної техніки, обладнання, солі, піску, зимового одягу та інвентарю. За його словами, це забезпечить своєчасне та якісне прибирання листя, снігу та льоду.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 20:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківблагоустрій» перевірили готовність автотракторної техніки, яка буде використовуватися для прибирання листя та снігу на прибудинкових територіях.".