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Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго

Общество 09:29   13.09.2023
Оксана Горун
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире нацмарафона рассказал, зачем готовят графики плановых отключений света с 1 октября, и что в них изменится.

«Подготовка графиков отключений с 1 октября – это просто упражнение, которое энергетики делают многие десятилетия каждый год. Обновляют списки потребителей, которые могут быть отключены в случае наступления какой-либо экстраординарной ситуации. Эту новость не следует воспринимать как то, что с 1 октября начнутся отключения. Это просто подготовка и обновление, переутверждение списков потребителей, которые в случае наступления чрезвычайной ситуации могут быть поочередно отключены. Мы должны быть готовы», — пояснил Кудрицкий.

При этом, по его словам, сейчас дефицита в энергосистеме страны нет (в отличие от августа, когда периодически пришлось прибегать к импорту из других стран).

«На сентябрь и октябрь я бы не прогнозировал каких-либо особых проблем. Если не будет массированных обстрелов, электроэнергии должно хватать», — сказал глава «Укрэнерго».

Что касается изменений, которые вносят в графики отключений — на случай ЧП, — Кудрицкий пояснил: теперь смогут отключать и те линии, которые питают объекты критической инфраструктуры.

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«Я уверен, что в этом году эти графики, эти списки отличаются от прошлого. Есть несколько факторов. Первое – это распределение этих лимитов между областями несколько оттюнинговали с прошлого года. Второе – достаточно много объектов критической инфраструктуры сейчас имеют автономные источники питания по всей стране. Соответственно, будет меньше таких ситуаций, когда многоэтажка, которая находится, например, на одной линии с больницей или котельной, никогда не отключается, там всегда есть свет, а в многоэтажке напротив всегда есть свет. Эти вещи будут изменены», — заверил Кудрицкий.

Окончательные графики отключений составляют облэнерго на местах. Их применят не планово, а только в экстренном случае.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 09:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире нацмарафона рассказал, зачем готовят графики плановых отключений света с 1 октября, и что в них изменится".