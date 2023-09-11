Укрэнерго сообщило о новых повреждениях электросетей на Харьковщине
Фото: пресс-служба ХОВА
Сети пострадали от артобстрелов прифронтовых территорий, информирует Укрэнерго.
«Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 421 населенный пункт. В результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий есть новые повреждения на сетях на Донеччине, Харьковщине, Сумщине, Херсонщине. Восстановление питания происходит при безопасной ситуации с разрешения военных», — проинформировали энергетики.
В целом они отмечают рост потребления электроэнергии в Украине.
«Вчера, 10 сентября, максимум потребления был на 1,4% выше, чем в минувшее воскресенье 3 сентября», — привели данные в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».
Читайте также: Второй раз за последние дни вернули свет в села на Купянщине после обстрелов
Часть объектов генерации в Украине сейчас на плановых ремонтах.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Укрэнерго сообщило о новых повреждениях электросетей на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 11:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сети пострадали от артобстрелов прифронтовых территорий, информирует Укрэнерго".