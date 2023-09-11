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Укрэнерго сообщило о новых повреждениях электросетей на Харьковщине

Общество 11:37   11.09.2023
Оксана Горун
Укрэнерго сообщило о новых повреждениях электросетей на Харьковщине Фото: пресс-служба ХОВА

Сети пострадали от артобстрелов прифронтовых территорий, информирует Укрэнерго.

«Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 421 населенный пункт. В результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий есть новые повреждения на сетях на Донеччине, Харьковщине, Сумщине, Херсонщине. Восстановление питания происходит при безопасной ситуации с разрешения военных», — проинформировали энергетики.

В целом они отмечают рост потребления электроэнергии в Украине.

«Вчера, 10 сентября, максимум потребления был на 1,4% выше, чем в минувшее воскресенье 3 сентября», — привели данные в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».

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Часть объектов генерации в Украине сейчас на плановых ремонтах.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 11:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сети пострадали от артобстрелов прифронтовых территорий, информирует Укрэнерго".