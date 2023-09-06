Второй раз за последние дни вернули свет в села на Купянщине после обстрелов
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Энергетики запитали села Кутьковка и Касяновка Двуричанской громады Купянского района на Харьковщине, где свет исчезал из-за вражеских обстрелов.
По данным АО «Харьковоблэнерго», в результате артобстрела 5 сентября без света в этих населенных пунктах остались 243 потребителя.
«Вчера была повреждена высоковольтная линия 10 кВ. Нам удалось выехать на место и устранить повреждение провода, заменить изоляцию и возобновить подачу электроэнергии», – рассказал начальник Великобурлуцкого РЭС Евгений Кривошеев.
По словам энергетиков, за последние дни электричество в села Касяновка и Кутьковка возвращают уже второй раз: населенные пункты часто страдают от обстрелов из-за близости к фронту.
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 12:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики запитали села Кутьковка и Касяновка Двуричанской громады Купянского района на Харьковщине, где свет исчезал из-за вражеских обстрелов.".