Второй раз за последние дни вернули свет в села на Купянщине после обстрелов

Энергетики запитали села Кутьковка и Касяновка Двуричанской громады Купянского района на Харьковщине, где свет исчезал из-за вражеских обстрелов.

По данным АО «Харьковоблэнерго», в результате артобстрела 5 сентября без света в этих населенных пунктах остались 243 потребителя.

«Вчера была повреждена высоковольтная линия 10 кВ. Нам удалось выехать на место и устранить повреждение провода, заменить изоляцию и возобновить подачу электроэнергии», – рассказал начальник Великобурлуцкого РЭС Евгений Кривошеев.

По словам энергетиков, за последние дни электричество в села Касяновка и Кутьковка возвращают уже второй раз: населенные пункты часто страдают от обстрелов из-за близости к фронту.