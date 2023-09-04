Полтора года без света: на Харьковщине запитали село, где остались 28 жителей
Фото: ХОВА
Энергетики вернули свет в село Александровка Циркуновской громады на Харьковщине.
Этот населенный пункт оставался обесточенным с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщили в ХОВА.
«В общей сложности энергетики восстановили 28 пролетов высоковольтной линии 10 кВ, а также непосредственно в Александровке линии 0,4 кВ. Сложность работ в Александровке заключалась в необходимости разминирования трасс линий электропередачи. Так, саперы нашли здесь противотанковые мины и другие взрывные устройства, оставившие после себя оккупанты», — рассказал заместитель главы ХОВА Михаил Харнам.
По данным ХОВА, электроэнергию подключили всем 28 потребителям, которые сейчас живут в селе.
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 16:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики вернули свет в село Александровка Циркуновской громады на Харьковщине. ".