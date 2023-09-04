Полтора года без света: на Харьковщине запитали село, где остались 28 жителей

Энергетики вернули свет в село Александровка Циркуновской громады на Харьковщине.

Этот населенный пункт оставался обесточенным с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщили в ХОВА.

«В общей сложности энергетики восстановили 28 пролетов высоковольтной линии 10 кВ, а также непосредственно в Александровке линии 0,4 кВ. Сложность работ в Александровке заключалась в необходимости разминирования трасс линий электропередачи. Так, саперы нашли здесь противотанковые мины и другие взрывные устройства, оставившие после себя оккупанты», — рассказал заместитель главы ХОВА Михаил Харнам.

По данным ХОВА, электроэнергию подключили всем 28 потребителям, которые сейчас живут в селе.