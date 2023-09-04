Півтора року без світла: на Харківщині заживили село, де залишилися 28 жителів

Енергетики повернули світло в село Олександрівка Циркунівської громади на Харківщині.

Цей населений пункт залишався знеструмленим з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомили у ХОВА.

«Загалом енергетики відновили 28 прольотів високовольтної лінії 10 кВ, а також безпосередньо в Олександрівці лінії 0,4 кВ. Складність робіт в Олександрівці полягала у необхідності розмінування трас ліній електропередачі. Так, сапери знайшли тут протитанкові міни та інші вибухові пристрої, що залишили після себе окупанти», – розповів заступник голови ХОВА Михайло Харнам.

За даними ХОВА, електроенергію підключили всім 28 споживачам, які наразі мешкають у селі.