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Вдруге за останні дні повернули світло у села на Куп’янщині після обстрілів

Суспільство 12:29   06.09.2023
Вікторія Яковенко
Вдруге за останні дні повернули світло у села на Куп’янщині після обстрілів Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики заживили села Кутьківка та Касянівка Дворічанської громади Куп’янського району на Харківщині, де світло зникало через ворожі обстріли.

За даними АТ «Харківобленерго», внаслідок артобстрілу 5 вересня без світла у цих населених пунктах залишилися 243 споживачі.

«Вчора було пошкоджено високовольтну лінію 10 кВ. Нам вдалося виїхати на місце та усунути пошкодження проводу, замінити ізоляцію та відновити подачу електроенергії», – розповів начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв.

За словами енергетиків, за останні дні електрику в села Касянівка та Кутьківка повертають вже вдруге: населені пункти часто потерпають від обстрілів через близькість до фронту.

Читайте також: Півтора року без світла: на Харківщині заживили село, де залишилися 28 жителів

Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 12:29;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики заживили села Кутьківка та Касянівка Дворічанської громади Куп’янського району на Харківщині, де світло зникало через ворожі обстріли.".