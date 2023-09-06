Вдруге за останні дні повернули світло у села на Куп’янщині після обстрілів
Фото: АТ “Харківобленерго”
Енергетики заживили села Кутьківка та Касянівка Дворічанської громади Куп’янського району на Харківщині, де світло зникало через ворожі обстріли.
За даними АТ «Харківобленерго», внаслідок артобстрілу 5 вересня без світла у цих населених пунктах залишилися 243 споживачі.
«Вчора було пошкоджено високовольтну лінію 10 кВ. Нам вдалося виїхати на місце та усунути пошкодження проводу, замінити ізоляцію та відновити подачу електроенергії», – розповів начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв.
За словами енергетиків, за останні дні електрику в села Касянівка та Кутьківка повертають вже вдруге: населені пункти часто потерпають від обстрілів через близькість до фронту.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 12:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики заживили села Кутьківка та Касянівка Дворічанської громади Куп’янського району на Харківщині, де світло зникало через ворожі обстріли.".