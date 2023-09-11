Live
  • Пн 11.09.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.12
    • 🟢

Укренерго повідомило про нові пошкодження електромереж на Харківщині

Події 11:37   11.09.2023
Оксана Горун
Укренерго повідомило про нові пошкодження електромереж на Харківщині Фото: пресслужба ХОВА

Мережі постраждали від артобстрілів прифронтових територій, інформує Укренерго.

“Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 421 населений пункт. Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Херсонщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових”, — поінформували енергетики.

Загалом вони відзначають зростання споживання електроенергії в Україні.

“Вчора, 10 вересня, максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж минулої неділі 3 вересня”, – навели дані в пресслужбі НЕК “Укренерго”.

Читайте також: Вдруге за останні дні повернули світ у села на Куп’янщині після обстрілів

Частина об’єктів генерації в Україні наразі на планових ремонтах.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харківщині у громадянки РФ через суд забрали 5,5 га землі
На Харківщині у громадянки РФ через суд забрали 5,5 га землі
11.09.2023, 12:44
Опорний пункт та авто РФ: прикордонники показали свою роботу на Харківщині
Опорний пункт та авто РФ: прикордонники показали свою роботу на Харківщині
11.09.2023, 12:16
47 п’яних водіїв зупинили на Харківщині за вихідні
47 п’яних водіїв зупинили на Харківщині за вихідні
11.09.2023, 11:58
Укренерго повідомило про нові пошкодження електромереж на Харківщині
Укренерго повідомило про нові пошкодження електромереж на Харківщині
11.09.2023, 11:37
ДТП у Харкові: машина врізалася у тролейбус (фото)
ДТП у Харкові: машина врізалася у тролейбус (фото)
11.09.2023, 11:09
Прибрати Пушкіна з метро: в Харкові деколонізатори звернулися до мерії
Прибрати Пушкіна з метро: в Харкові деколонізатори звернулися до мерії
11.09.2023, 11:20

Новини за темою:

14:49
У місті на Харківщині завтра заплановано тривалі відключення світла
18:23
У Харкові ремонтують обласну дитячу лікарню, яку 4 рази обстріляли росіяни
22:46
У Міненерго повідомили, чи плануються вимкнення електрики взимку
11:05
Пошкоджено електромережі на Харківщині через обстріли – Укренерго
08:28
Місто на Харківщині без світла та води: енергетики повідомили, що сталося

  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Укренерго повідомило про нові пошкодження електромереж на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 11:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мережі постраждали від артобстрілів прифронтових територій, інформує Укренерго".