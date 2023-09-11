Укренерго повідомило про нові пошкодження електромереж на Харківщині

Мережі постраждали від артобстрілів прифронтових територій, інформує Укренерго.

“Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 421 населений пункт. Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Херсонщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових”, — поінформували енергетики.

Загалом вони відзначають зростання споживання електроенергії в Україні.

“Вчора, 10 вересня, максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж минулої неділі 3 вересня”, – навели дані в пресслужбі НЕК “Укренерго”.

Частина об’єктів генерації в Україні наразі на планових ремонтах.