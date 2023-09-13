Чи загрожують Харкову відключення за графіком з 1 жовтня: дані Укренерго

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в етері нацмарафону розповів, навіщо готують графіки планових відключень світла з 1 жовтня, і що зміниться.

“Підготовка графіків відключень із 1 жовтня – це просто вправа, яку енергетики роблять протягом багатьох десятиріч кожен рік. Оновлюють списки споживачів, які можуть бути відключені в разі настання якоїсь екстраординарної ситуації. Цю новину не потрібно сприймати як те, що з 1 жовтня розпочнуться відключення. Це просто підготовка та оновлення, перезатвердження списків споживачів, які в разі настання якоїсь надзвичайної ситуації можуть бути почергово відключені. Ми маємо бути готові”, – пояснив Кудрицький.

При цьому, за його словами, наразі дефіциту в енергосистемі країни немає (на відміну від серпня, коли періодично довелося вдаватися до імпорту з інших країн).

“На вересень та жовтень я б не прогнозував якихось особливих проблем. Якщо не буде масованих обстрілів, електроенергії має вистачати”, – сказав глава “Укренерго”.

Щодо змін, які вносять до графіків відключень – на випадок НП, – Кудрицький пояснив: тепер зможуть відключати й ті лінії, які живлять об’єкти критичної інфраструктури.

“Я впевнений, що цього року ці графіки, ці списки, відрізняються від минулого. Є декілька факторів. Перше – це розподіл цих лімітів між областями дещо відтюнінгували з минулого року. Друге – досить багато об’єктів критичної інфраструктури зараз мають автономні джерела живлення по всій країні. Відповідно, буде менше таких ситуацій, коли багатоповерхівка, яка знаходиться, наприклад, на одній лінії з лікарнею чи з котельнею, ніколи не відключається, там завжди є світло, а в багатоповерхівці навпроти завжди є світло. Ці речі будуть змінені“, – запевнив Кудрицький.

Остаточні графіки відключень складають обленерго на місцях. Їх застосують не планово, а лише в екстреному випадку.