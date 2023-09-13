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Взрыв в Харькове: горела многоэтажка, пострадал мужчина (фото)

Происшествия 14:29   13.09.2023
Виктория Яковенко
Взрыв в Харькове: горела многоэтажка, пострадал мужчина (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В результате взрыва в 9-этажном доме на улице Ивана Каркача в Харькове пострадал мужчина.

13 сентября в 10:26 поступило сообщение о пожаре в 9-этажке, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«На момент прибытия спасателей в одной из комнат квартиры, расположенной на 9 этаже этого дома, горели домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила около 15 кв. м. По предварительным данным, пожару предшествовал взрыв, природа которого устанавливается», — отметили спасатели.

В 11:24 пожар был ликвидирован, добавили в ГСЧС.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, взрыв произошел предположительно от гранаты.

«Работники полиции обнаружили 36 и 38-летних мужчин. Один из мужчин получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Другой от госпитализации отказался», – рассказали правоохранители.

Следователи решают вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 14:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате взрыва в 9-этажном доме на улице Ивана Каркача в Харькове пострадал мужчина.".