Взрыв в Харькове: горела многоэтажка, пострадал мужчина (фото)
В результате взрыва в 9-этажном доме на улице Ивана Каркача в Харькове пострадал мужчина.
13 сентября в 10:26 поступило сообщение о пожаре в 9-этажке, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«На момент прибытия спасателей в одной из комнат квартиры, расположенной на 9 этаже этого дома, горели домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила около 15 кв. м. По предварительным данным, пожару предшествовал взрыв, природа которого устанавливается», — отметили спасатели.
В 11:24 пожар был ликвидирован, добавили в ГСЧС.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, взрыв произошел предположительно от гранаты.
«Работники полиции обнаружили 36 и 38-летних мужчин. Один из мужчин получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Другой от госпитализации отказался», – рассказали правоохранители.
Следователи решают вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 14:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате взрыва в 9-этажном доме на улице Ивана Каркача в Харькове пострадал мужчина.".