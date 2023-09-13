Вибух у Харкові: горіла багатоповерхівка, постраждав чоловік (фото)
Внаслідок вибуху в 9-типоверховому будинку на вулиці Івана Каркача у Харкові постраждав чоловік.
13 вересня о 10:26 надійшло повідомлення про пожежу у 9-поверхівці, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«На момент прибуття рятувальників в одній з кімнат квартири, розташованій на 9-му поверсі цього будинку, горіли домашні речі та меблі. Площа пожежі склала близько 15 кв. м. За попередніми даними, пожежі передував вибух, природа якого наразі встановлюється», – зазначили рятувальники.
Об 11:24 пожежу ліквідували, додали в ДСНС.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, вибух стався, ймовірно, від гранати.
«Працівники поліції виявили 36 та 38-річних чоловіків. Один з чоловіків отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Інший від госпіталізації відмовився», – розповіли правоохоронці.
Наразі слідчі вирішують питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 14:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок вибуху в 9-типоверховому будинку на вулиці Івана Каркача у Харкові постраждав чоловік.".