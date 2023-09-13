Вибух у Харкові: горіла багатоповерхівка, постраждав чоловік (фото)

Внаслідок вибуху в 9-типоверховому будинку на вулиці Івана Каркача у Харкові постраждав чоловік.

13 вересня о 10:26 надійшло повідомлення про пожежу у 9-поверхівці, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«На момент прибуття рятувальників в одній з кімнат квартири, розташованій на 9-му поверсі цього будинку, горіли домашні речі та меблі. Площа пожежі склала близько 15 кв. м. За попередніми даними, пожежі передував вибух, природа якого наразі встановлюється», – зазначили рятувальники.

Об 11:24 пожежу ліквідували, додали в ДСНС.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, вибух стався, ймовірно, від гранати.

«Працівники поліції виявили 36 та 38-річних чоловіків. Один з чоловіків отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Інший від госпіталізації відмовився», – розповіли правоохоронці.

Наразі слідчі вирішують питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.