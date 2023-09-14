Били из РСЗО: прокуратура показала последствия обстрела Харьковщины (фото)

Армия РФ в течение суток обстреливала населенные пункты Чугуевского и Купянского района Харьковщины. Есть масштабные разрушения.

«По данным следствия, 14 сентября около 00:30 оккупанты обстреляли пгт Великий Бурлук Купянского района. Предварительно, из РСЗО. Повреждены админздание, жилые дома и частные автомобили. В результате вражеского обстрела г. Волчанск, который произошел 13 сентября около 23:30, повреждено административное здание», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На местах работали следователи и эксперты, которые задокументировали последствия вражеских ударов.