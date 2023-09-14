Били из РСЗО: прокуратура показала последствия обстрела Харьковщины (фото)
Армия РФ в течение суток обстреливала населенные пункты Чугуевского и Купянского района Харьковщины. Есть масштабные разрушения.
«По данным следствия, 14 сентября около 00:30 оккупанты обстреляли пгт Великий Бурлук Купянского района. Предварительно, из РСЗО. Повреждены админздание, жилые дома и частные автомобили. В результате вражеского обстрела г. Волчанск, который произошел 13 сентября около 23:30, повреждено административное здание», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
На местах работали следователи и эксперты, которые задокументировали последствия вражеских ударов.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток обстреливала населенные пункты Чугуевского и Купянского района Харьковщины. Есть масштабные разрушения".