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Били из РСЗО: прокуратура показала последствия обстрела Харьковщины (фото)

Происшествия 10:32   14.09.2023
Оксана Горун
Били из РСЗО: прокуратура показала последствия обстрела Харьковщины (фото)

Армия РФ в течение суток обстреливала населенные пункты Чугуевского и Купянского района Харьковщины. Есть масштабные разрушения.

«По данным следствия, 14 сентября около 00:30 оккупанты обстреляли пгт Великий Бурлук Купянского района. Предварительно, из РСЗО. Повреждены админздание, жилые дома и частные автомобили. В результате вражеского обстрела г. Волчанск, который произошел 13 сентября около 23:30, повреждено административное здание», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На местах работали следователи и эксперты, которые задокументировали последствия вражеских ударов.

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Последствия обстрелов Харьковщины 13-14 сентября 2023

Последствия обстрелов Харьковщины 13-14 сентября 2023 3

Последствия обстрелов Харьковщины 13-14 сентября 2023 4

Последствия обстрелов Харьковщины 13-14 сентября 2023 5

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 10:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток обстреливала населенные пункты Чугуевского и Купянского района Харьковщины. Есть масштабные разрушения".