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Гатили з РСЗВ: прокуратура показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Події 10:32   14.09.2023
Оксана Горун
Гатили з РСЗВ: прокуратура показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Армія РФ протягом доби обстрілювала населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини. Є масштабні руйнування.

За даними слідства, 14 вересня близько 00:30 окупанти обстріляли смт Великий Бурлук Куп‘янського району. Попередньо, з РСЗВ. Пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки та приватні автомобілі. Внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанськ, що відбувся 13 вересня близько 23:30, пошкоджено адміністративну будівлю“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На місцях працювали слідчі та експерти, які задокументували наслідки ворожих ударів.

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Наслідки обстрілів Харківщини 13-14 вересня 2023

Наслідки обстрілів Харківщини 13-14 вересня 2023 3

Наслідки обстрілів Харківщини 13-14 вересня 2023 4

Наслідки обстрілів Харківщини 13-14 вересня 2023 5

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 10:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби обстрілювала населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини. Є масштабні руйнування".