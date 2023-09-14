Гатили з РСЗВ: прокуратура показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Армія РФ протягом доби обстрілювала населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини. Є масштабні руйнування.

“За даними слідства, 14 вересня близько 00:30 окупанти обстріляли смт Великий Бурлук Куп‘янського району. Попередньо, з РСЗВ. Пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки та приватні автомобілі. Внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанськ, що відбувся 13 вересня близько 23:30, пошкоджено адміністративну будівлю“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На місцях працювали слідчі та експерти, які задокументували наслідки ворожих ударів.