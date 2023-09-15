Генштаб ВСУ сообщил, какие населенные пункты обстрелял враг на Харьковщине
Под вражескими обстрелами в течение суток были населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях. Также Генштаб информирует об авиаударе в районе Котляровки.
«На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в том числе Гатище, Плетеневка, Волчанские Хутора Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противник произвел в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области», — сообщили в вечерней сводке ГШ.
Силы обороны тем временем продолжают освобождать оккупированные территории. Так, Генштаб сообщил о частичном успехе в районе Клещеевки Донецкой области.
В течение суток на фронте произошло 17 боевых столкновений. РФ нанесла по Украине 54 авиаудара и 20 обстрелов из РСЗО, атаковала «шахедами».
Читайте также: Противник изменил тактику на Купянско-Лиманском направлении — ВСУ
Новости по теме:
Вы читали новость: «Генштаб ВСУ сообщил, какие населенные пункты обстрелял враг на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 19:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под вражескими обстрелами в течение суток были населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях. Также Генштаб информирует об авиаударе в районе Котляровки".