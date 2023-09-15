Генштаб ВСУ сообщил, какие населенные пункты обстрелял враг на Харьковщине

Под вражескими обстрелами в течение суток были населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях. Также Генштаб информирует об авиаударе в районе Котляровки.

«На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в том числе Гатище, Плетеневка, Волчанские Хутора Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противник произвел в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области», — сообщили в вечерней сводке ГШ.

Силы обороны тем временем продолжают освобождать оккупированные территории. Так, Генштаб сообщил о частичном успехе в районе Клещеевки Донецкой области.

В течение суток на фронте произошло 17 боевых столкновений. РФ нанесла по Украине 54 авиаудара и 20 обстрелов из РСЗО, атаковала «шахедами».