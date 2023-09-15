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Генштаб ЗСУ повідомив, які населені пункти обстріляв ворог на Харківщині

Події 19:49   15.09.2023
Оксана Горун
Генштаб ЗСУ повідомив, які населені пункти обстріляв ворог на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Під ворожими обстрілами протягом доби були населені пункти на Слобожанському та Куп’янському напрямках. Також Генштаб інформує про авіаудар у районі Котлярівки.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених  пунктів, серед них Гатище, Плетенівка, Вовчанські Хутори Харківської області. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противник завдав у районах населених пунктів Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Харківської області“, – повідомили у вечірньому зведенні ГШ.

Сили оборони тим часом продовжують звільняти окуповані території. Так, Генштаб повідомив про частковий успіх у районі Кліщіївки Донецької області.

Протягом доби на фронті сталося 17 бойових зіткнень. РФ завдала по Україні 54 авіаудари та 20 обстрілів з РСЗВ, атакувала “шахедами”.

Читайте також:  Противник змінив тактику на Куп’янсько-Лиманському напрямі – ЗСУ

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ворожими обстрілами протягом доби були населені пункти на Слобожанському та Куп’янському напрямках. Також Генштаб інформує про авіаудар у районі Котлярівки".