Генштаб ЗСУ повідомив, які населені пункти обстріляв ворог на Харківщині

Під ворожими обстрілами протягом доби були населені пункти на Слобожанському та Куп’янському напрямках. Також Генштаб інформує про авіаудар у районі Котлярівки.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Гатище, Плетенівка, Вовчанські Хутори Харківської області. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противник завдав у районах населених пунктів Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Харківської області“, – повідомили у вечірньому зведенні ГШ.

Сили оборони тим часом продовжують звільняти окуповані території. Так, Генштаб повідомив про частковий успіх у районі Кліщіївки Донецької області.

Протягом доби на фронті сталося 17 бойових зіткнень. РФ завдала по Україні 54 авіаудари та 20 обстрілів з РСЗВ, атакувала “шахедами”.