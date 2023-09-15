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В районе Балаклеи на Харьковщине утром могут греметь взрывы

Общество 10:37   15.09.2023
Елена Нагорная
В районе Балаклеи на Харьковщине утром могут греметь взрывы

Вблизи города Балаклея Харьковской области утром 15 сентября могут греметь взрывы.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. В громаде работают саперы», — сообщают в Балаклейской ГВА.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 10:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи города Балаклея Харьковской области утром 15 сентября могут греметь взрывы.".