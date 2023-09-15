У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи

Поблизу міста Балаклія Харківської області вранці 15 вересня можуть лунати вибухи.

“Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери”, – повідомляють у Балаклійській МВА.

Мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.