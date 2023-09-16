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Оккупанты нанесли авиаудары по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Происшествия 07:26   16.09.2023
Оксана Горун
Оккупанты нанесли авиаудары по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 16 сентября сообщил об ударах на Купянском направлении, информации об атаках врага в Харьковской области нет.

Авиаудары врага очередной раз пришлись по селам Стрелечья и Котляровка Купянского района.

«Под артиллерийским огнем оказались более ста населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — отметили в Генштабе.

В целом за сутки враг нанес по территории Украины 59 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из РСЗО. Также Украину атаковали 17 «шахедов» — их все сбила ПВО.

На фронте произошло 24 боевых столкновения.

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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага», — отметили в Генштабе ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 07:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 16 сентября сообщил об ударах на Купянском направлении, информации об атаках врага в Харьковской области нет".