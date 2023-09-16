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Окупанти завдали авіаударів по двох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Події 07:26   16.09.2023
Оксана Горун
Окупанти завдали авіаударів по двох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 16 вересня повідомив про удари на Куп’янському напрямку, інформації про атаки ворога на Харківщині немає.

Авіаудари ворога вкотре припали по селах Стрілеча та Котлярівка Куп’янського району.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей“, – зазначили в Генштабі.

Загалом за добу ворог завдав по території України 59 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів із РСЗВ. Також Україну атакували 17 “шахедів” – їх усі збила ППО.

На фронті сталося 24 бойові зіткнення.

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Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога“, – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 07:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 16 вересня повідомив про удари на Куп’янському напрямку, інформації про атаки ворога на Харківщині немає".