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Ворожу вантажівку знищили на Харківщині прикордонники (відео)

Події 07:13   16.09.2023
Оксана Горун
Ворожу вантажівку знищили на Харківщині прикордонники (відео)

Воїни бригади “Залізний кордон” знищили ворожу техніку зі 120-міліметрового міномета.

“На Харківщині бійці штурмової бригади “Сталевий Кордон” виявили рух ворожої військової вантажівки та знищили її вогнем 120 мм міномета. Втрати живої сили противника уточнюються”, – повідомили в телеграмі бригади.

Прикордонники опублікували відео позбавлення армії окупантів техніки.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 07:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни бригади “Залізний кордон” знищили ворожу техніку зі 120-міліметрового міномета".