Ворожу вантажівку знищили на Харківщині прикордонники (відео)
Воїни бригади “Залізний кордон” знищили ворожу техніку зі 120-міліметрового міномета.
“На Харківщині бійці штурмової бригади “Сталевий Кордон” виявили рух ворожої військової вантажівки та знищили її вогнем 120 мм міномета. Втрати живої сили противника уточнюються”, – повідомили в телеграмі бригади.
Прикордонники опублікували відео позбавлення армії окупантів техніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 07:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни бригади “Залізний кордон” знищили ворожу техніку зі 120-міліметрового міномета".