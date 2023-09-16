Вражеский грузовик уничтожили на Харьковщине пограничники (видео)
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Воины бригады «Залізний кордон» уничтожили вражескую технику из 120-миллиметрового миномета.
«На Харьковщине бойцы штурмовой бригады «Залізний кордон» обнаружили движение вражеского военного грузовика и уничтожили его огнем 120 мм миномета. Утраты живой силы противника уточняются», — сообщили в telegram бригады.
Пограничники опубликовали видео избавления армии оккупантов от техники.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 07:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины бригады «Залізний кордон» уничтожили вражескую технику из 120-миллиметрового миномета".