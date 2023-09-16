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Вражеский грузовик уничтожили на Харьковщине пограничники (видео)

Происшествия 07:13   16.09.2023
Оксана Горун
Вражеский грузовик уничтожили на Харьковщине пограничники (видео) Фото: скриншот

Воины бригады «Залізний кордон» уничтожили вражескую технику из 120-миллиметрового миномета.

«На Харьковщине бойцы штурмовой бригады «Залізний кордон» обнаружили движение вражеского военного грузовика и уничтожили его огнем 120 мм миномета. Утраты живой силы противника уточняются», — сообщили в telegram бригады.

Пограничники опубликовали видео избавления армии оккупантов от техники.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 07:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины бригады «Залізний кордон» уничтожили вражескую технику из 120-миллиметрового миномета".