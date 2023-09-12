Пограничники уничтожили хранилище боеприпасов россиян на Харьковщине (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления уничтожили оператора вражеского БПЛА и хранилище с боекомплектом оккупантов на Купянском направлении.

«Во время аэроразведки на Купянском направлении обнаружили вражеского оператора БПЛА. Дальше пограничные минометы отработали по координатам и не только – еще и попали в хранилище с боекомплектом оккупантов», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.