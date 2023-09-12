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Пограничники уничтожили хранилище боеприпасов россиян на Харьковщине (видео)

Общество 15:51   12.09.2023
Виктория Яковенко
Пограничники уничтожили хранилище боеприпасов россиян на Харьковщине (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления уничтожили оператора вражеского БПЛА и хранилище с боекомплектом оккупантов на Купянском направлении.

«Во время аэроразведки на Купянском направлении обнаружили вражеского оператора БПЛА. Дальше пограничные минометы отработали по координатам и не только – еще и попали в хранилище с боекомплектом оккупантов», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Читайте также: Опорный пункт и авто РФ: пограничники показали свою работу на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 15:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления уничтожили оператора вражеского БПЛА и хранилище с боекомплектом оккупантов на Купянском направлении.".