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Прикордонники знищили сховище боєприпасів росіян на Харківщині (відео)

Суспільство 15:51   12.09.2023
Вікторія Яковенко
Прикордонники знищили сховище боєприпасів росіян на Харківщині (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили оператора ворожого БПЛА та сховище з боєкомплектом окупантів на Куп’янському напрямку.

«Під час аеророзвідки на Куп’янському напрямку виявили ворожого оператора БПЛА. Далі прикордонні міномети відпрацювали за координатами та не тільки – ще й влучили в сховище з боєкомплектом окупантів», – повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 15:51;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили оператора ворожого БПЛА та сховище з боєкомплектом окупантів на Куп’янському напрямку.".