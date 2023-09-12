Прикордонники знищили сховище боєприпасів росіян на Харківщині (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили оператора ворожого БПЛА та сховище з боєкомплектом окупантів на Куп’янському напрямку.

«Під час аеророзвідки на Куп’янському напрямку виявили ворожого оператора БПЛА. Далі прикордонні міномети відпрацювали за координатами та не тільки – ще й влучили в сховище з боєкомплектом окупантів», – повідомляє Державна прикордонна служба України.