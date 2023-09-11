Опорний пункт та авто РФ: прикордонники показали свою роботу на Харківщині
У Харківській області артилеристи 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» знищили опорний пункт та техніку ворога.
«Кількома влучними пострілами знищили ротний опорний пункт окупантів, автівку та відправили кількох військових РФ на концерт «кабзона». Виб’ємо усіх окупантів з нашої землі», – повідомив підрозділ у телеграм.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області артилеристи 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» знищили опорний пункт та техніку ворога.".