Опорний пункт та авто РФ: прикордонники показали свою роботу на Харківщині

У Харківській області артилеристи 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» знищили опорний пункт та техніку ворога.

«Кількома влучними пострілами знищили ротний опорний пункт окупантів, автівку та відправили кількох військових РФ на концерт «кабзона». Виб’ємо усіх окупантів з нашої землі», – повідомив підрозділ у телеграм.