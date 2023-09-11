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Опорный пункт и авто РФ: пограничники показали свою работу на Харьковщине

Общество 12:16   11.09.2023
Виктория Яковенко
Опорный пункт и авто РФ: пограничники показали свою работу на Харьковщине

В Харьковской области артиллеристы 15-го мобильного пограничного отряда «Сталевий кордон» уничтожили опорный пункт и технику врага.

«Несколькими точными выстрелами уничтожили ротный опорный пункт оккупантов, машину и отправили нескольких военных РФ на концерт «кабзона». Выбьем всех оккупантов из нашей земли», — сообщило подразделение в Telegram.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 12:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области артиллеристы 15-го мобильного пограничного отряда «Сталевий кордон» уничтожили опорный пункт и технику врага.".