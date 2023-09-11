Опорный пункт и авто РФ: пограничники показали свою работу на Харьковщине

В Харьковской области артиллеристы 15-го мобильного пограничного отряда «Сталевий кордон» уничтожили опорный пункт и технику врага.

«Несколькими точными выстрелами уничтожили ротный опорный пункт оккупантов, машину и отправили нескольких военных РФ на концерт «кабзона». Выбьем всех оккупантов из нашей земли», — сообщило подразделение в Telegram.