Ракетные и авиаудары по Харьковщине — информация Генштаба ВСУ
В вечерней сводке Генштаба — данные о ракетном ударе по Харькову, четырех авиаударах у границы и линии фронта, а также — артобстрелах региона.
Дневные ракетные удары по Харькову в Генштабе назвали циничными, подчеркнув, что от них пострадало мирное население города.
«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары возле Малой Волчьей, Плетеневки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Стрелечья, Гатище, Волчанск Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку от Синьковки и Копанки Харьковской области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Фиголовка, Лиман Первый, Петропавловка, Западное, Кондрашовка Харьковской области», — перечислили в Генштабе.
В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла восемь ракетных и более 50 авиационных ударов, а также совершила 22 обстрела из РСЗО.
На фронте произошло 30 боевых столкновений.
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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по пунктам управления, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и пять – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем зенитно-ракетным комплексам «Бук-М1″ и пяти артиллерийским средствам противника», — отметили в сводке ГШ.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 19:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке Генштаба — данные о ракетном ударе по Харькову, четырех авиаударах у границы и линии фронта, а также — артобстрелах региона".