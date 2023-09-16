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Ракетные и авиаудары по Харьковщине — информация Генштаба ВСУ

Происшествия 19:40   16.09.2023
Оксана Горун
Ракетные и авиаудары по Харьковщине — информация Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В вечерней сводке Генштаба — данные о ракетном ударе по Харькову, четырех авиаударах у границы и линии фронта, а также — артобстрелах региона.

Дневные ракетные удары по Харькову в Генштабе назвали циничными, подчеркнув, что от них пострадало мирное население города.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары возле Малой Волчьей, Плетеневки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Стрелечья, Гатище, Волчанск Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку от Синьковки и Копанки Харьковской области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Фиголовка, Лиман Первый, Петропавловка, Западное, Кондрашовка Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла восемь ракетных и более 50 авиационных ударов, а также совершила 22 обстрела из РСЗО.

На фронте произошло 30 боевых столкновений.

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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по пунктам управления, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и пять – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем зенитно-ракетным комплексам «Бук-М1″ и пяти артиллерийским средствам противника», — отметили в сводке ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке Генштаба — данные о ракетном ударе по Харькову, четырех авиаударах у границы и линии фронта, а также — артобстрелах региона".