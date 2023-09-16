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По Харькову сегодня били «Искандерами», а не С-300 — полиция

Происшествия 15:40   16.09.2023
Оксана Горун
По Харькову сегодня били «Искандерами», а не С-300 — полиция Фото: facebook Сергея Болвинова

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что россияне изменили своему «любимому виду ракет» для ударов по Харькову.

«Искандерами» по Холодногорскому району – враг атаковал утром. Повреждены здания, пятеро раненых и семиметровая воронка», — написал у себя в facebook Болвинов.

По его информации, в здании, по  которому был «прилет» разрушены стены, выбиты стекла.

«На месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основание крыла и механизм управления ракетного комплекса «Искандер К», — сообщил Болвинов.

Пострадавшие — гражданские, они в больнице.

Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявлял, что по Харькову ударили пять ракет С-300.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 15:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что россияне изменили своему «любимому виду ракет» для ударов по Харькову".