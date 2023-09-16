По Харкову сьогодні били “іскандерами”, а не С-300 – поліція

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов заявив, що росіяни змінили свій “улюблений вид ракет” для ударів по Харкову.

“Іскандерами” по Холодногірському району – ворог атакував зранку. Пошкоджені будівлі, п’ятеро поранених та семиметрова вирва. Росіяни знову калічать цивільних“, – написав у себе у фейсбуці Болвінов.

За його інформацією, в будівлі, по якій був “приліт” зруйновані стіни, вибиті шибки.

“На місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу “Іскандер К”, – повідомив Болвінов.

Постраждалі – цивільні, вони у лікарні.

Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов заявляв, що по Харкову вдарили п’ять ракет С-300.