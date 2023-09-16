По Харкову сьогодні били “іскандерами”, а не С-300 – поліція
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов заявив, що росіяни змінили свій “улюблений вид ракет” для ударів по Харкову.
“Іскандерами” по Холодногірському району – ворог атакував зранку. Пошкоджені будівлі, п’ятеро поранених та семиметрова вирва. Росіяни знову калічать цивільних“, – написав у себе у фейсбуці Болвінов.
За його інформацією, в будівлі, по якій був “приліт” зруйновані стіни, вибиті шибки.
“На місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу “Іскандер К”, – повідомив Болвінов.
Постраждалі – цивільні, вони у лікарні.
Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов заявляв, що по Харкову вдарили п’ять ракет С-300.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «По Харкову сьогодні били “іскандерами”, а не С-300 – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 15:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов заявив, що росіяни змінили свій “улюблений вид ракет” для ударів по Харкову".