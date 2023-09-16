Ракетні та авіаудари по Харківщині – інформація Генштабу ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу – дані про ракетний удар по Харкову, чотири авіаудари біля кордону та лінії фронту, а також – артобстріли регіону.

Денні ракетні удари по Харкову в Генштабі назвали цинічними, наголосивши, що від них постраждало мирне населення міста.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів біля Малої Вовчої, Плетенівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Стрілеча, Гатище, Вовчанськ Харківської області. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки та Копанки Харківської області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Фиголівка, Лиман Перший, Петропавлівка, Западне, Кіндрашівка Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

Загалом по території України за добу армія РФ завдала вісім ракетних та понад 50 авіаційних ударів, а також здійснила 22 обстріли з РСЗВ.

На фронті сталося 30 бойових зіткнень.

“Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по пунктах управління, 12 – по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та п’ять – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох зенітно-ракетних комплексах “Бук-М1” та п’яти артилерійських засобах противника“, – зазначили у зведенні ГШ.