Из артиллерии и минометов рф обстреляла села Харьковщины — Генштаб ВСУ
Армия рф вела огонь по приграничью и Купянскому направлению, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли Ивашки, Казачью Лопань, Нестерное, Каменкк Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар у Надежды Луганской области.
Враг обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.
Читайте также: 4 села на Харьковщине россияне атаковали авиационными ударами – Генштаб ВСУ
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Из артиллерии и минометов рф обстреляла села Харьковщины — Генштаб ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 сентября 2023 в 19:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия рф вела огонь по приграничью и Купянскому направлению, сообщил Генштаб ВСУ.".