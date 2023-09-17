Из артиллерии и минометов рф обстреляла села Харьковщины — Генштаб ВСУ

Армия рф вела огонь по приграничью и Купянскому направлению, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли Ивашки, Казачью Лопань, Нестерное, Каменкк Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар у Надежды Луганской области.

Враг обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.