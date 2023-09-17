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Из артиллерии и минометов рф обстреляла села Харьковщины — Генштаб ВСУ

Общество 19:41   17.09.2023
Оксана Якушко
Из артиллерии и минометов рф обстреляла села Харьковщины — Генштаб ВСУ

Армия рф вела огонь по приграничью и Купянскому направлению, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли Ивашки, Казачью Лопань, Нестерное, Каменкк Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар у Надежды Луганской области.

Враг обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.

Читайте также: 4 села на Харьковщине россияне атаковали авиационными ударами – Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 сентября 2023 в 19:41;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия рф вела огонь по приграничью и Купянскому направлению, сообщил Генштаб ВСУ.".