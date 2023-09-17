4 села на Харьковщине россияне атаковали авиационными ударами – Генштаб ВСУ

В результате российских террористических атак на Харьковщине разрушены и повреждены более 15 частных жилых домов, разрушены лицей и гражданская инфраструктура, сообщил Генштаб ВСУ.

Сегодня рф нанесла авиационно-ракетные удары по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Также от циничных ракетных ударов пострадало мирное население города Харьков. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 15 частных жилых домов, лицей и гражданская инфраструктура.

Авиационные удары россияне нанесли по населенным пунктам Малая Волчья, Плетеневка, Синьковка, Копанки Харьковской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах чтобы недопустить переброску наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.