Live
  • Вс 17.09.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

4 села на Харьковщине россияне атаковали авиационными ударами – Генштаб ВСУ

Происшествия 08:00   17.09.2023
Оксана Якушко
4 села на Харьковщине россияне атаковали авиационными ударами – Генштаб ВСУ

В результате российских террористических атак на Харьковщине разрушены и повреждены более 15 частных жилых домов, разрушены лицей и гражданская инфраструктура, сообщил Генштаб ВСУ.

Сегодня рф нанесла авиационно-ракетные удары по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Также от циничных ракетных ударов пострадало мирное население города Харьков. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 15 частных жилых домов, лицей и гражданская инфраструктура.

Авиационные удары россияне нанесли по населенным пунктам Малая Волчья, Плетеневка, Синьковка, Копанки Харьковской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах чтобы  недопустить переброску наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Читайте также: Шесть ракет за день: Болвинов рассказал, чем били по Харькову

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
17.09.2023, 00:36
4 села на Харьковщине россияне атаковали авиационными ударами – Генштаб ВСУ
4 села на Харьковщине россияне атаковали авиационными ударами – Генштаб ВСУ
17.09.2023, 08:00
Шесть ракет за день: Болвинов рассказал, чем били по Харькову
Шесть ракет за день: Болвинов рассказал, чем били по Харькову
16.09.2023, 21:11
В понедельник и вторник в части Харькова не будет ходить транспорт
В понедельник и вторник в части Харькова не будет ходить транспорт
16.09.2023, 22:01
Сегодня 17 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 сентября: какой праздник и день в истории
17.09.2023, 06:00
В Харькове мужчина погиб во время пожара – ГСЧС
В Харькове мужчина погиб во время пожара – ГСЧС
17.09.2023, 08:33

Новости по теме:

08:27
Авиаудар РФ пришелся по жилому дому на Харьковщине — Синегубов
16:59
На Салтовке средь бела дня мужчина сорвал с пожилой женщины золотую цепочку
16:39
Экс-главу СБУ Харьковщины Дудина оставили в СИЗО до ноября
15:48
Синегубов сообщил, насколько Харьковщина готова к отопительному сезону
14:47
Бешеная лиса покусала дачницу: на Чугуевщине ввели карантин

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «4 села на Харьковщине россияне атаковали авиационными ударами – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 17 сентября 2023 в 08:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российских террористических атак на Харьковщине разрушены и повреждены более 15 частных жилых домов, разрушены лицей и гражданская инфраструктура, сообщил Генштаб ВСУ.".