4 села на Харківщині росіяни атакували з авіації – Генштаб ЗСУ

Внаслідок російських терористичних атак на Харківщині зруйновано та пошкоджено понад 15 приватних житлових будинків, ліцей і цивільну інфраструктуру, повідомив Генштаб ЗСУ.

Сьогодні російська федерація завдала авіаційно-ракетних ударів по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міста Харків. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 15 приватних житлових будинків, зруйновано ліцей та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Мала Вовча, Плетенівка, Синьківка, Копанки Харківської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.