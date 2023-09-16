Шість ракет за день: Болвінов розповів, чим били по Харкову

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що по Холодногірському району Харкова вдарили ракети “Іскандер К” та С-300.

“Усього шість ракет за день – три “Іскандери К” та три ракети С-300. Під ударом були два місця в Холодногірському районі. На місці другого прильоту також маємо вирви, глибиною до двох з половиною метрів. Зруйновано будівлю, потрощені приватні автомобілі. Туди били й ракетним комплексом С-300, і “Іскандером К” – уламки вилучили з вирв, також збирали їх на прилеглій території”, – повідомив про підсумки роботи слідчих Болвінів.