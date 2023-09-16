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Армія РФ вбила двох цивільних на Харківщині, ще двох поранено

Події 15:24   16.09.2023
Оксана Горун
Армія РФ вбила двох цивільних на Харківщині, ще двох поранено

Харківська обласна прокуратура повідомила про трагічні наслідки обстрілу прикордоння та  Куп’янського району Харківської області окупантами з РФ.

“Сьогодні російська армія обстріляла автомобіль на дорозі поблизу с. Стрілеча. Попередньо, ПТКР. Станом на зараз відомо про двох загиблих — чоловік та жінка. Також отримав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються”, – повідомила пресслужба прокуратури.

Ще одну людину поранено через обстріл села Петропавлівка в Куп’янському районі. Обстріл був близько 11:00 16 вересня. За попередніми даними, стріляли з артилерії.

“Пошкоджено автомобіль, отримав поранення 23-річний цивільний чоловік. На місці працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки”, – зазначили прокурори.

Наслідки обстрілів Харківщини 16 вересня 2023 2

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Також близько 11-ї під обстріл потрапила прикордонна Козача Лопань. Там обійшлося без постраждалих, але є руйнування.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 15:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про трагічні наслідки обстрілу прикордоння та  Куп’янського району Харківської області окупантами з РФ".