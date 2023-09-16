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Армия РФ убила двух гражданских на Харьковщине, еще двое ранены

Происшествия 15:24   16.09.2023
Оксана Горун
Армия РФ убила двух гражданских на Харьковщине, еще двое ранены

Харьковская областная прокуратура сообщила о трагических последствиях обстрелов приграничья и Купянского района Харьковской области оккупантами из РФ.

«Сегодня российская армия обстреляла автомобиль на дороге у села Стрелечья. Предварительно, ПТКР. На сегодня известно о двух погибших — мужчине и женщине. Также получил ранение 73-летний гражданский мужчина. Данные уточняются», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Еще один человек ранен из-за обстрела села Петропавловка в Купянском районе. Обстрел был около 11:00 16 сентября. По предварительным данным, стреляли из артиллерии.

«Поврежден автомобиль, получил ранение 23-летний гражданский мужчина. На месте работают прокуроры, следователи полиции и взрывотехники», — отметили прокуроры.

Последствия обстрелов Харьковщины 16 сентября 2023 2

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Также около 11 под обстрел попала приграничная Казачья Лопань. Там обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 15:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о трагических последствиях обстрелов приграничья и Купянского района Харьковской области оккупантами из РФ".