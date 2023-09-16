Армия РФ убила двух гражданских на Харьковщине, еще двое ранены

Харьковская областная прокуратура сообщила о трагических последствиях обстрелов приграничья и Купянского района Харьковской области оккупантами из РФ.

«Сегодня российская армия обстреляла автомобиль на дороге у села Стрелечья. Предварительно, ПТКР. На сегодня известно о двух погибших — мужчине и женщине. Также получил ранение 73-летний гражданский мужчина. Данные уточняются», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Еще один человек ранен из-за обстрела села Петропавловка в Купянском районе. Обстрел был около 11:00 16 сентября. По предварительным данным, стреляли из артиллерии.

«Поврежден автомобиль, получил ранение 23-летний гражданский мужчина. На месте работают прокуроры, следователи полиции и взрывотехники», — отметили прокуроры.

Также около 11 под обстрел попала приграничная Казачья Лопань. Там обошлось без пострадавших, но есть разрушения.