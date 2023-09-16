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Россияне ударили из артиллерии по Казачьей Лопани, есть разрушения

Происшествия 14:17   16.09.2023
Оксана Горун
Россияне ударили из артиллерии по Казачьей Лопани, есть разрушения

Об очередном ударе днем 16 сентября по приграничной Казачьей Лопани сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Несколько часов назад вражеские войска нанесли около 15 ударов (предварительно — из артиллерии) по поселку, повредив по меньшей мере пять частных домов, магазины и линии электропередач. Профильные службы работают на месте с целью ликвидации последствий обстрелов и возобновления электроснабжения», — сообщил Задоренко.

Напомним, около 11 утра 16 сентября армия РФ нанесла ракетные удары по Харькову. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилете» пяти ракет С-300 по Холодногорскому району. По данным мэра Игоря Терехова, под ударом была промзона. Пять сотрудников предприятия, которое оказалось под ударом, получили ранения.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 14:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об очередном ударе днем 16 сентября по приграничной Казачьей Лопани сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко".