Россияне ударили из артиллерии по Казачьей Лопани, есть разрушения
Об очередном ударе днем 16 сентября по приграничной Казачьей Лопани сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
«Несколько часов назад вражеские войска нанесли около 15 ударов (предварительно — из артиллерии) по поселку, повредив по меньшей мере пять частных домов, магазины и линии электропередач. Профильные службы работают на месте с целью ликвидации последствий обстрелов и возобновления электроснабжения», — сообщил Задоренко.
Напомним, около 11 утра 16 сентября армия РФ нанесла ракетные удары по Харькову. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилете» пяти ракет С-300 по Холодногорскому району. По данным мэра Игоря Терехова, под ударом была промзона. Пять сотрудников предприятия, которое оказалось под ударом, получили ранения.
Читайте также: Год без оккупантов, но рядом с РФ: интервью со старостой Казачьей Лопани
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Россияне ударили из артиллерии по Казачьей Лопани, есть разрушения»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 14:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об очередном ударе днем 16 сентября по приграничной Казачьей Лопани сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко".