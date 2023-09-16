Росіяни вдарили з артилерії по Козачій Лопані, є руйнування
Про черговий удар вдень 16 вересня по прикордонній Козачій Лопані повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
“Декілька годин тому ворожі війська завдали близько 15 ударів (попередньо – з артилерії) по селищу, пошкодивши щонайменше 5 приватних будинків, магазини та лінії електропередач. Профільні служби працюють на місці з метою ліквідації наслідків обстрілів та відновлення електропостачання“, – повідомив Задоренко.
Нагадаємо, близько 11 ранку 16 вересня армія РФ завдала ракетних ударів по Харкову. Глава ХОВА Олег Синєгубов повідомив про “приліт” п’яти ракет С-300 по Холодногірському району. За даними мера Ігоря Терехова, під ударом була промзона. П’ять співробітників підприємства, яке опинилося під ударом, отримали поранення.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 14:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про черговий удар вдень 16 вересня по прикордонній Козачій Лопані повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко".