Росіяни вдарили з артилерії по Козачій Лопані, є руйнування

Про черговий удар вдень 16 вересня по прикордонній Козачій Лопані повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Декілька годин тому ворожі війська завдали близько 15 ударів (попередньо – з артилерії) по селищу, пошкодивши щонайменше 5 приватних будинків, магазини та лінії електропередач. Профільні служби працюють на місці з метою ліквідації наслідків обстрілів та відновлення електропостачання“, – повідомив Задоренко.

Нагадаємо, близько 11 ранку 16 вересня армія РФ завдала ракетних ударів по Харкову. Глава ХОВА Олег Синєгубов повідомив про “приліт” п’яти ракет С-300 по Холодногірському району. За даними мера Ігоря Терехова, під ударом була промзона. П’ять співробітників підприємства, яке опинилося під ударом, отримали поранення.