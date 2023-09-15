Предлагали быть «министром»: история Казачьей Лопани в интервью главы поселка

Поселок Казачья Лопань на Харьковщине, освобожденный от оккупантов 11 сентября 2022 года, живет в условиях постоянных обстрелов, так как находится в 5-ти километрах от границы с РФ. Несмотря на угрозу, здесь остаются даже с детьми. История поселка во время полномасштабной войны переплелась с судьбой его старосты Людмилы Вакуленко. Женщина стала свидетелем или непосредственной участницей едва ли не всех ключевых событий. Вакуленко более полугода провела в оккупации вместе с другими жителями. Женщина видела, как устанавливали свою «власть» россияне и помогала забирать с мест обстрелов тела погибших местных. Вакуленко подозревали в государственной измене, на почве чего у нее произошел инфаркт, а позже женщина рисковала собой, чтобы вернуть в центр Казачьей Лопани флаг Украины. Корреспонденты МГ «Объектив» встретились с чиновницей в годовщину освобождения поселка. Это был один из тех редких дней, когда его не обстреливали.

Староста Казачьей Лопани Людмила Вакуленко показывает 11 дубов, которые посадили в центре в честь освобождения поселка от российских военных 11 сентября 2022 года. Деревцам почти год.

Людмила обеспокоена, что неравнодушный к датам враг может «поздравить» с годовщиной деоккупации обстрелом. Поэтому людей в центре почти нет — сидят по домам. И нас призывают быть осторожными, чтобы не попасть в поле зрения российского разведывательного беспилотника, если он появится. Вакуленко обращает внимание на покрытую кратерами центральную площадь и констатирует, что граница всего в 5-ти километрах.

ОБСТРЕЛЫ

Самым страшным Людмила называет утро 17 марта 2022 года, когда в поселке уже находились оккупанты. Под обстрел попал задний двор админздания, где кормили местных — выдавали им кашу и хлеб. На тот момент, по словам старосты, здесь находилось около четырехсот жителей. Шестеро погибли.

«Они неузнаваемы были, разорванны на куски. Пришлось нам их собирать. Я, например, работала как автомат. Когда привезли мы женщину на Театральную улицу, то сосед вышел и плачет. Говорит: «Михайловна, у вас что — сердца нет?» Но, видимо, так надо. Когда ребята побратимов своих выносят. Они не смотрят, что руки нет, головы нет. Надо сделать. Так и у меня тогда было», — вспоминает Людмила.

На фасаде здания поселкового совета россияне повесили мемориальную табличку с фамилиями погибших 17 марта. То, что в списке семь жертв — ошибка, отмечает староста, Ольга Иванча умерла в другой день.

Людмила уверена, что обстрел велся оккупантами, хотя те и обвиняли во всем Вооруженные силы Украины. Уже 14 августа 2023 года захватчики ударили почти по тому же месту возле поссовета, где ранее сами же создали мемориал. По данным Харьковской облпрокуратуры, это был танковый обстрел. Один мирный житель погиб и еще трое были госпитализированы с ранениями.

Сколько людей исчезли во время оккупации или были замучены россиянами — на данный момент точно неизвестно. Но только от их обстрелов погибло около двух десятков жителей, говорит Людмила.

«Это чрезвычайно много. Это люди, которые должны были жить. Во время оккупации молодую девушку, которая только-только 11-й класс закончила. Кассетными боеприпасами обстреляли. Ее не довезли до больницы. Это то, что делает война… Женщина и война — это неправильно. Я за гендерное равенство. Я понимаю, что женщины сейчас вошли во все профессии. Женщина-военный, женщина-врач. Женщина для того на свете, чтобы рожать, а не для того, чтобы собирать по кускам человека, которого рассекло только что. Возможно, это и мужчинам очень тяжело. Но для женщин — это травма на всю жизнь. Это не травма, это вообще — этого не может быть», — считает глава Казачьей Лопани.

Больше всего летом поселок терроризировали российские танки, в результате чего были погибшие и раненые. На дроны для ВСУ, чтобы их уничтожить, неравнодушные в Telegram-канале «Казачья Лопань Life» за сутки собрали почти 139 тысяч гривен. Вскоре опубликовали видео передачи беспилотников военным.

Видео: Telegram-канал «Козача Лопань Life»

«Мне кажется, что танк уже уничтожили. Крайний раз они стреляли из авиации. Залетал вертолет, не долетая до границы, и обстреливал нас. Но уже не танк. Танк замолчал», — констатирует Людмила.

В таких условиях в поселке живут 1700 человек, а до войны было 6 тысяч. Под звуки взрывов растут 69 детей. Родители не хотят их вывозить. По словам старосты, дети учатся онлайн по мобильному интернету, потому что кабельный поврежден в результате обстрелов.

СЕМЬЯ

Двое внуков Людмилы также остаются в Казачьей Лопани. Одному мальчику пять, второму — двенадцать. Их отец — зять женщины, который также был ранен в результате российского удара, лечится дома. Третий внук — сын второй дочери — в этом году уехал из поселка, так как поступил в вуз. Людмила же не бросает мужа, который перенес инсульт. Так и живут, все вместе.

«Обе дочери после деоккупации сразу выехали в Харьков. Там снимали квартиры и работали. Но всех притянуло снова сюда. Нас всех тянет домой. Конечно, это опасно. Если зять скажет, что они поедут в Харьков, я их отпущу. Я конечно, мужа не брошу, потому что он однозначно сказал: «Нет, я никуда не еду», — делится женщина.

ПОДОЗРЕНИЕ

Людмила и сама пережила инфаркт, на ногах. Об этом узнала от соседки-медика постфактум. Здоровье подорвало шокирующее известие. В мае, когда в Казачьей Лопани, заправляли оккупанты, в Украине женщине заочно объявили о подозрении в государственной измене. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы. Поводом стало видео, вышедшее на росТВ. На нем Людмила стояла рядом с Виталием Ганчевым. Здесь, в Казачьей, по данным облпрокуратуры, бывший заместитель начальника Дергачевского райотдела милиции добровольно возглавил так называемую «администрацию» захваченных территорий Харьковщины.

«Я была в своем кабинете на втором этаже, и пришли меня забирать военные. Автоматом в спину стучали. «Иди, посмотри, до чего твоя власть довела людей», — вспоминает Людмила.

Староста отмечает: это собрание состоялось через две недели после начала полномасштабной войны. Признает: люди, которые на видео поддерживали захватчиков, местные — актеров из РФ не завозили.

«Чтобы мы были такие голодные, я бы не сказала. Мы село. У нас у каждого в погребе есть. Я им говорю: «Ну привозят немного из Дергачей, и лекарства привозят немного». Но, рассказываю, блокпосты поставили. Выслушали меня. А Ганчев говорит: «Постоянно будем привозить вам. Видите, вон фуры стоят. Россия никогда вас не покинет. Она здесь навсегда». И этого было достаточно, что я стояла возле этого человека. Я не знала, кто он», — утверждает чиновница.

ОККУПАЦИЯ

Людмила говорит: работала, пока над Казачьей Лопанью развевался флаг Украины. То есть месяц, до 24 марта. Перед этим она получила предложение от оккупантов.

«Мы предлагаем вам работать за деньги. За рубли. Я сразу сказала: «Нет. И, думаю, что коллектив не согласится». Мне мягко сказали: «Вы отвечаете только за себя». Они предлагают быть министром социальной защиты! Министром! Я говорю: «Вы знаете, еще бы так, министром образования, потому что я учительница, может работала бы». А они говорят: «Нет, там уже есть министр». Я смеюсь, а они юмора вообще не понимают. Когда я сказала, что не буду работать, они сказали: «Чтобы вы знали, вы первая в списке «нациков».

Главой оккупанты поставили своего человека, который объединил вокруг себя сторонников РФ, рассказывает Людмила. Поэтому вплоть до освобождения она была дома и не работала на россиян. Говорит, что сама пыткам не подвергалась. Хотя, по данным Офиса генпрокурора, в поселке действовали два застенка. В подвалах железнодорожного вокзала и магазина военные РФ удерживали людей и применяли к ним физическое и психологическое насилие. Людмила приводит пример: одному из жителей оккупанты изуродовали спину за то, что тот якобы был наводчиком.

ОПРАВДАНИЕ

6 марта 2023 года, после месяцев расследования, с чиновницы сняли подозрение в государственной измене и закрыли уголовное производство по ч.3 ст. 111 УКУ. Как сообщал журналистам спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, Дергачевский райсуд области установил, что «лицо получило задание от оккупационных войск, но сообщило об этом в правоохранительные органы и задачи оккупантов не выполняло».

«Самая тяжелая статья — это государственная измена. Фильтрацию нужно было пройти, допросы. Все это надо было. Я понимаю прекрасно. Я осталась в оккупации», — говорит Людмила и добавляет, что решающими, по ее мнению, стали показания жителей Казачьей Лопани: «Думаю, что это были свидетели. Наши люди, которые жили в поселке. Вы знаете, мне не стыдно было перед ними. Они знали и видели, что я не работала».

Все это время Людмилу, которая до административной работы 30 лет работала учительницей, поддерживал ее бывший ученик, глава громады Вячеслав Задоренко.

Видео: Telegram-канал Вячеслава Задоренко

ОСВОБОЖДЕНИЕ

«В оккупации было уже невыносимо. Это была мука, это был ужас. Мы все больные вышли из оккупации. Вышли ли мы уже — я не знаю. Она в нас точно сидит. Может, как в детстве ждут Деда Мороза, я спала и видела людей в камуфляже с нашим флагом. Я это представляла. Мне казалось, что это будет лучший день. И я скажу больше, я не всегда верила в то, что придут. Возможно, что вы меня осудите и сейчас скажете, что как так — не верили. А так, что человек каждый день умирал. Один выстрел — мы бежим в погреб. В погребе ночевали, оборудовали какие-то лежаки. Придут наши, придут наши… Утром нет. Неужели не придут? То, что навсегда — нет, но на годы, может быть. Вот такие страшные мысли», — делится Людмила.

Первый этап Слобожанского контрнаступления украинских военных начался 6 сентября 2022 года, и вечером 10 числа оккупанты взялись спешно отступать из поселка, пугая местных, что украинские защитники сотрут его с лица земли. Поэтому многие жители той ночью выехали в РФ, рассказывает Людмила. Однако, не было ни одного выстрела. И рано утром женщина вернула на флагшток перед поселковым советом сине-желтый флаг, который с марта берегла под подкладкой пальто.

«Говорили: «А как вы могли туда пойти? Если бы вас застрелили?» Я об этом не думала. Надо же флаг повесить. Это главное. Обозначить, что оккупантов уже нет. И кому-то это было радостно. Потому что кто-то увидел в Белгороде флаг и говорит: «Все, Украина. Зачем мы уехали?» То есть наш флаг заставил вернуться назад тех, кто является украинцем. А кто не украинец, пусть остается там», — говорит чиновница.

ВСУ вошли в Казачью Лопань через несколько часов после появления над поселковым советом украинского флага, на двухсотый день полномасштабной войны.

Видео: Telegram-канал Вячеслава Задоренко

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Казачья Лопань живет, в условиях постоянной тревоги. На центральной площади работает один продуктовый магазин, в других районах есть киоски. Хозяйственных магазинов нет, потому что, по словам старосты, предприниматели не хотят рисковать и ждут времен, когда здесь станет спокойнее.

В поселок дважды в неделю курсирует социальный автобус из Дергачей, и один раз — из Харькова. Свет есть. Если исчезает из-за обстрела, его вскоре возвращают. А если достается домам, восстанавливают и их. Повреждения, по оценкам старосты, получили 80% домов.

«Мы предоставляем строительные наборы быстрого использования. Чтобы люди могли покрыть крышу брезентом, закрыть окна, забить. Рейки, доски, OSB, пена, скотч. Сюда мы предоставили почти 700 наборов», — рассказывает представитель гуманитарной миссии «Пролиска» Анна.

«Люди еще с совестью подходят. Говорит: «Я раз записалась». Я говорю: «Ну они же опять выбили. Запишитесь еще раз». Поэтому некоторые и два, и три раза получают наборы. И там страшно, и здесь страшно. Но, в основном, остались люди, которые вцепились, извините, как вошь за кожух. И сидят они. Это мой дом, и я буду бегать в погреб, но никуда не поеду. Чтобы он остался жив. Дом, я имею в виду», — добавляет Людмила.

Перед зданием поселкового совета, по которому периодически бьют россияне, высаживают цветы.

«Я очень горжусь тем, что у нас есть. Конечно, это не розы. Конечно, это не магнолии. Это наши бархатцы. Те, что всегда украшали наши огороды. Пока, что можем. Ну очень близко враг! И ему почему-то не нравится, что мы делаем. А нам не нравится, что делает он. Извините, каждый пусть руководит на своей территории», — добавляет чиновница.

На следующий день, 12 сентября, Казачью Лопань снова обстреляли. Нанесли не менее 14 ударов, предварительно, из минометов. Обошлось без жертв, но люди остались без электричества. По данным пресс-службы Дергачевской громады, принудительная эвакуация из поселка не планируется, поскольку нет угрозы наступления.