РФ ночью била по Казачьей Лопани: нет связи и света, поврежден храм (фото)
Фото: Вячеслав Задоренко
В ночь на 15 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру приграничного поселка Казачья Лопань Харьковской области. Обошлось без пострадавших.
Начиная с 22:30 минувших суток враг нанес 8 артиллерийских ударов по центру поселка, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
«В результате обстрелов пострадала церковь Архангела Михаила, повреждения получили здание железнодорожного вокзала, пассажирские платформы и пути, линии электропередачи, объекты энергетической и торговой инфраструктуры», — пишет Задоренко.
По его словам, пока что в поселке нет связи и частично отсутствует электроснабжение. Экстренные службы с ночи работают над ликвидацией последствий ударов.
Фото: Вячеслав Задоренко
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 12:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 15 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру приграничного поселка Казачья Лопань Харьковской области. Обошлось без пострадавших.".