РФ ночью била по Казачьей Лопани: нет связи и света, поврежден храм (фото)

В ночь на 15 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру приграничного поселка Казачья Лопань Харьковской области. Обошлось без пострадавших.

Начиная с 22:30 минувших суток враг нанес 8 артиллерийских ударов по центру поселка, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«В результате обстрелов пострадала церковь Архангела Михаила, повреждения получили здание железнодорожного вокзала, пассажирские платформы и пути, линии электропередачи, объекты энергетической и торговой инфраструктуры», — пишет Задоренко.

По его словам, пока что в поселке нет связи и частично отсутствует электроснабжение. Экстренные службы с ночи работают над ликвидацией последствий ударов.



Фото: Вячеслав Задоренко