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РФ ночью била по Казачьей Лопани: нет связи и света, поврежден храм (фото)

Происшествия 12:09   15.09.2023
Елена Нагорная
РФ ночью била по Казачьей Лопани: нет связи и света, поврежден храм (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

В ночь на 15 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру приграничного поселка Казачья Лопань Харьковской области. Обошлось без пострадавших.

Начиная с 22:30 минувших суток враг нанес 8 артиллерийских ударов по центру поселка, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«В результате обстрелов пострадала церковь Архангела Михаила, повреждения получили здание железнодорожного вокзала, пассажирские платформы и пути, линии электропередачи, объекты энергетической и торговой инфраструктуры», — пишет Задоренко.

По его словам, пока что в поселке нет связи и частично отсутствует электроснабжение. Экстренные службы с ночи работают над ликвидацией последствий ударов.


Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 12:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 15 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру приграничного поселка Казачья Лопань Харьковской области. Обошлось без пострадавших.".