Враг продолжил бить по Волчанску, сутки — без пострадавших. Сводка Синегубова
Фото: Олег Синегубов
Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших в результате российских обстрелов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, около 13:20 в городе Волчанск Чугуевского района были повреждены пять частных домов, около 18:30 в селе Подолы Купянского района — одно домовладение, а в 22:00 снова в Волчанске горела частная хозяйственная постройка.
Под вражеские обстрелы в целом попали населенные пункты Кучеровка, Кисловка, Ивановка, Синьковка и Берестовое Купянского района, а также Нескучное Харьковского района, Нестерное, Охримовка и Бударки Чугуевского района, сообщил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 08:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших в результате российских обстрелов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".