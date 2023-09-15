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Враг продолжил бить по Волчанску, сутки — без пострадавших. Сводка Синегубова

Происшествия 08:23   15.09.2023
Елена Нагорная
Враг продолжил бить по Волчанску, сутки — без пострадавших. Сводка Синегубова Фото: Олег Синегубов

Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших в результате российских обстрелов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, около 13:20 в городе Волчанск Чугуевского района были повреждены пять частных домов, около 18:30 в селе Подолы Купянского района — одно домовладение, а в 22:00 снова в Волчанске горела частная хозяйственная постройка.

Под вражеские обстрелы в целом попали населенные пункты Кучеровка, Кисловка, Ивановка, Синьковка и Берестовое Купянского района, а также Нескучное Харьковского района, Нестерное, Охримовка и Бударки Чугуевского района, сообщил Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 08:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших в результате российских обстрелов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".