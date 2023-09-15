Враг продолжил бить по Волчанску, сутки — без пострадавших. Сводка Синегубова

Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших в результате российских обстрелов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, около 13:20 в городе Волчанск Чугуевского района были повреждены пять частных домов, около 18:30 в селе Подолы Купянского района — одно домовладение, а в 22:00 снова в Волчанске горела частная хозяйственная постройка.

Под вражеские обстрелы в целом попали населенные пункты Кучеровка, Кисловка, Ивановка, Синьковка и Берестовое Купянского района, а также Нескучное Харьковского района, Нестерное, Охримовка и Бударки Чугуевского района, сообщил Синегубов.